Собянин: с открытием БКЛ число станций метро, МЦК и МЦД достигло 355

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С вводом Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена число станций рельсового транспорта достигло 355. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Рельсовый транспорт – метро, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД) – самый подходящий способ передвижения для жителей такого мегаполиса, как Москва", – написал он.

По словам Собянина, такой транспорт является быстрым и экологичным. Развитие рельсового транспорта стало полезным для экономики столицы, подчеркнул мэр города.

Также он отметил, что в 2023 году планируется запустить два диаметра, МЦД-3 и МЦД-4, и открыть пять новых станций метрополитена.

Ранее мэр Москвы сообщил, что БКЛ является самым большим метрокольцом в мире, однако это не единственный ее рекорд. Он рассказал, что протяженность линии в однопутном исчислении составляет 143 километра, что превышает расстояние от Москвы до Серпухова.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В этот день заработали последние девять станций большого кольца. За первые пять дней после открытия москвичи совершили по БКЛ больше четырех миллионов поездок.

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