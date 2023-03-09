Власти Москвы прокомментировали сообщения о закрытии ответвления БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Один из перспективных вариантов развития рельсового каркаса в Москве предполагает включение ответвления Большой кольцевой линии метро со станциями "Деловой центр" и "Шелепиха" в состав строящейся Рублево-Архангельской линии. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

"План производства работ еще не готов, поэтому преждевременно говорить о сроках изменения режима работы станций", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следует придерживаться достоверной информации.

Информация о закрытии участка БКЛ сроком на два года в сентябре 2023 года появилась в Сети. По некоторым данным, на участке необходимо сделать камеру съездов для перегонов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что новые станции БКЛ пользуются максимальной востребованностью у пассажиров. Он напомнил, что за последние 12 лет в столичном метро открылось 78 новых станций.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В эксплуатацию ввели девять последних станций большого кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

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