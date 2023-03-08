Сервисный центр для пассажиров открылся на станции "Текстильщики" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро заработал сервисный центр для пассажиров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Мэр Москвы поставил задачу повышать доступность транспортных услуг. <...> Для удобства пассажиров на станции “Текстильщики” с 1 марта заработал сервисный центр, четвертый на Большой кольцевой", – рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Отмечается, что сервисный центр расположен в районе выхода № 8 и работает ежедневно с восьми утра до восьми вечера. Пассажирам доступны шесть окон обслуживания. Там горожане могут заменить неисправные проездные, перенести услуги с одной карты "Тройка" на другую, а также оформить временные проездные учащихся.

Как добавил Ликсутов, за все время работы сервисных центров на БКЛ их услугами воспользовались свыше 75 тысяч раз. При этом пассажирам сегодня не обязательно куда-то ехать – больше половины услуг они могут оформить онлайн.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В этот день заработали последние девять станций большого кольца. За первые пять дней после открытия москвичи совершили по БКЛ больше четырех миллионов поездок.



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