Почти 1,5 тыс проверок провели инспекторы Мосгосстройнадзора на объектах БКЛ – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 1,5 тысячи проверок провели инспекторы Мосгосстройнадзора на объектах Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Успешное завершение крупнейшего проекта в отечественном метростроении не было бы возможно без государственного строительного надзора на всех этапах работ", – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса, сотрудники Мосгосстройнадзора уделяли особое внимание всем объектам Большой кольцевой линии, так как они являются технически сложными и особо опасными. Каждую станцию проверяли по индивидуальной программе. Кроме того, каждый проложенный километр путей тщательно исследовали и провели на них необходимые испытания.

В пресс-службе уточнили, что буровзрывные работы требовали особого контроля инспекторами. Эти работы были проведены при проходке тоннелей БКЛ глубокого заложения. Специалисты постоянно отслеживали состояние наземных зданий и других объектов в районе строительства, так как работы проводились под существующей городской застройкой. Эксперты ГБУ "ЦЭИИС" проверяли прочность несущих конструкций, а также качество отделки станционных комплексов.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что эксперты ГБУ "ЦЭИИС" провели 308 выездных проверок, а также выполнили больше 2,7 тысячи исследований и испытаний.

"Всего под надзором комитета находилось 90 объектов, входящих в состав Большого кольца метрополитена. В том случае, если выявлялись нарушения, подрядчик устранял их в кратчайшие сроки под контролем наших инспекторов", – отметил Войстратенко.

1 марта Владимир Путин и Сергей Собянин открыли последние девять станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская", запустив полноценное движение поездов по всей ветке.

В Кремле отметили, что строительство БКЛ стало крупнейшим на территории России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения за последние годы.



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