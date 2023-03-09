Андрей Бочкарев: сразу три станции БКЛ несут элементы стиля лофт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал о трех станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, оформление которых выполнено в стиле лофт. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о станциях "Савеловская", "Марьина Роща" и "Рижская".

"Для стиля лофт характерно использование промышленных элементов в дизайне. Чугунные тюбинги украсили путевые стены трех станций Большой кольцевой линии метро, и теперь пассажиры могут полюбоваться естественной красотой металла", – отметил Бочкарев.

По его словам, эти каркасы обычно закрывают от взоров пассажиров столичной подземки.

Чтобы тюбинги на станциях БКЛ оставались в надлежащем состоянии как можно дольше, их окрасили в три слоя. Кроме того, на них установили названия станций и схемы линии.

Отмечается, что станция "Савеловская" БКЛ была открыта в 2018 году, а "Марьина Роща" и "Рижская" – 1 марта этого года. Идею оформления последних двух станций выбрали в рамках международного архитектурного конкурса.

Каждая станция имеет свои особенности дизайна. Так, "Марьина Роща" отличается отделанными под фарфор пилонами, а "Рижская" – арками, сделанными из метала, со светодиодной подсветкой.

Ранее стало известно, что с запуском БКЛ завершилось создание транспортно-пересадочного узла "Нижегородская".

В его составе возведено объединенное здание эксплуатационного персонала, включающее зону пересадки пассажиров и центр обслуживания. Кроме того, в подземной части здания с атриумом расположен терминал № 2, а также зона распределения потока пассажиров, зал ожидания с буфетом, административно-бытовые и инженерные помещения.



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