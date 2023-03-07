С запуском БКЛ завершилось создание ТПУ "Нижегородская" – Бочкарев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

С запуском Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершилось создание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нижегородская", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Основой самого большого ТПУ в Европе стала станция "Нижегородская" Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, наряду с одноименными станции Московского центрального кольца (МЦК), четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), который идет в том числе по Горьковскому направлению железных дорог, и остановки наземного транспорта", – рассказал заммэра.

Глава Стройкомплекса отметил, что в составе ТПУ "Нижегородская" возведено объединенное здание эксплуатационного персонала (ОЗЭП), включающее зону пересадки пассажиров и центр обслуживания. Кроме того, в подземной части здания с атриумом расположен терминал № 2, также зона распределения потока пассажиров, зал ожидания с буфетом, административно-бытовые и инженерные помещения. По словам Бочкарева, из терминала № 1 можно выйти в торговые галереи.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на территории ТПУ для маломобильных пассажиров создана безбарьерная среда, а на переходах были установлены лестницы с пандусами, лифты и эскалаторы.

"Станция метро "Нижегородская", открытая в 2020 году, является кросс-платформенной для двух линий – Большой кольцевой и Некрасовской, и до полного запуска БКЛ метро функционировала в составе последней", – рассказал Кравцов.

Он отметил, что на "Нижегородской" открыты две островные платформы, между которыми проходят пути Некрасовской линии метрополитена и по бокам – пути БКЛ.

Кравцов также уточнил, что главной композицией архитектурной отделки ТПУ стала известная игра-конструктор. Станцию визуально разделили на части при помощи серого, желтого, оранжевого, зеленого и голубого цветов. Кроме того, дизайн станции обеспечивает дополнительную визуальную навигацию.

В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы напомнили, что главным арт-объектом ТПУ является 15-метровая стела "Московские кольца", которые изображают БКЛ и МЦК. Также на ТПУ создали функциональное общественное пространство, которое озеленили.

Создание БКЛ стало главным проектом российского метростроения. Длина линии составляет более 70 километров, на которой расположилась 31 станция. БКЛ связала существующие и перспективные линии Московского метрополитена, платформы МЦК и МЦД.

Ранее сообщалось, что новейший комплекс по диагностике и обточке колес установили в электродепо "Нижегородское". В отстойно-ремонтном корпусе депо установлено колесотокарное оборудование для обточки колесных пар. В новом корпусе установили световую сигнализацию в виде светодиодной полосы. Она информирует о подаче напряжения на вагоны подвижного состава.



Собянин открыл важнейший инфраструктурный объект БКЛ – электродепо "Нижегородское"

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