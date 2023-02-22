Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Новейший комплекс по диагностике и обточке колес установили в электродепо "Нижегородское". Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"В отстойно-ремонтном корпусе электродепо "Нижегородское" установлено колесотокарное оборудование для обточки колесных пар. Оно будет автоматически замерять геометрические размеры колес и составлять задание на обточку", – рассказал заммэра.

Бочкарев отметил, что новые станки способны обтачивать одну пару колес за 20–30 минут, на старых станках на те же действия обычно уходило порядка нескольких часов.

Кроме того, точность обточки составляет всего 0,1 миллиметра против более 0,5 миллиметра. Также при помощи специального программного обеспечения сотрудникам осуществляется помощь в составлении задания на обточку, после чего параметры колес автоматически замеряются и заносятся в базу данных.

В новом корпусе уставили световую сигнализацию в виде светодиодной полосы. Она информирует о подаче напряжения на вагоны подвижного состава.

В свою очередь заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что без электродепо "Нижегородское" не представлялось возможным открытие движения по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

"Недавно мэр Москвы открыл электродепо "Нижегородское", без которого невозможен полноценный запуск самой большой в мире кольцевой линии метро", – отметил он.

По его словам, новое депо стало наикрупнейшим по площади. Оно способно вмещать порядка 40% электропоездов этой линии. Кроме того, вагоны получат обслуживание на самом современном оборудовании по контракту жизненного цикла.

Благодаря введению нового депо, ожидание составов на станциях будет сокращено, это сделает поездки по БКЛ более комфортным, добавил Ликсутов.

"Новое депо – это около 900 новых рабочих мест со стабильным доходом и социальными гарантиями от правительства Москвы. Здесь созданы лучшие условия для продуктивной работы и отдыха сотрудников", – заключил заммэра.

На территории нового депо для персонала возвели пятиэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров. Кроме того, для отдыха локомотивных бригад на техническом этаже оборудовали 33 номера гостиничного типа, а также спортзал с тренажерами.

Электродепо "Нижегородское" создано для обслуживания поездов БКЛ. Строительство велось поэтапно. Сначала были демонтированы неиспользуемые сооружения, а затем освобождались площадки для строительства. По завершении этих этапов на территории более 17 гектаров появилось 53 здания и сооружения.

20 февраля Сергей Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

По словам мэра, без этого электродепо невозможно было бы осуществить полный запуск, так как именно здесь происходит ремонт вагонов, отдых локомотивных бригад. Всего в рамках строительства было возведено 115,9 тысячи квадратных метров производственных площадей.



Собянин открыл важнейший инфраструктурный объект БКЛ – электродепо "Нижегородское"

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