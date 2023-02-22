Более 70 тыс кубометров бетона уложили при строительстве депо "Нижегородское"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

При строительстве нового депо "Нижегородское" Московского метрополитена было уложено более 70 тысяч кубометров бетона. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"При его возведении уложено свыше 70 тысяч кубометров бетона, смонтировано почти девять тысяч тонн металлоконструкций, проложено более 10 километров рельсовых путей", – приводят слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Депо предназначено для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Оно стало одним из крупнейших объектов столичной инфраструктуры.

В состав "Нижегородского" входят более 50 зданий и сооружений, среди которых ремонтный корпус, склад горюче-смазочных материалов, база автотранспорта и другие объекты. Площадь депо составляет более 17 гектаров.

Строительство объекта проводилось на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов метро имени В. Е. Войтовича.

Открытие депо состоялось 20 февраля. Его возведение началось в 2015 году. В 2016 году завершилось строительство административно-бытового корпуса депо.



Собянин открыл важнейший инфраструктурный объект БКЛ – электродепо "Нижегородское"

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