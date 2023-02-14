Собянин рассказал о ходе строительства электродепо "Южное" в Братееве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самый крупный на территории России комплекс ремонта и обслуживания поездов метро создается в столичном районе Братеево. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра строительства объекта.

"Первую очередь мы закончили в 2013 году и вторую очередь заканчиваем уже в этом году. Все основные работы должны быть завершены. В следующем году комплекс должен начать функционировать уже в полном объеме. Это важно и для Замоскворецкой линии, на которую будут выходить новые вагоны метро, и для Большой кольцевой линии", – заявил Собянин.

По словам гендиректора компании-подрядчика ООО "МИП-Строй 1" Константина Маслакова, к работам привлечены 1,2 тысячи человек и 55 единиц техники. Сейчас общая строительная готовность составляет 39%. Мероприятия организовали параллельно на всех основных зданиях депо. Основные работы закончат к концу 2023 года, а пусконаладочные – в I квартале 2024-го.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что мероприятия по возведению электродепо организовали на территории площадью 13,6 гектара. Здесь появятся 46 зданий различного назначения общей площадью 78,5 тысячи квадратных метров.

Развернутая длина путей депо "Южное" составит около 6,2 километра. Объект поможет приступить к замене подвижного состава на Замоскворецкой линии метро. Уже в следующем году по линии пустят современные поезда. По данным пресс-службы, за несколько лет город хочет полностью заменить подвижной состав на поезда нового поколения. На данный момент Московский метрополитен использует 20 электродепо.

Ранее сообщалось, что специалисты до конца 2040 года реконструируют в Москве все трамвайные депо. Во всех корпусах установят новое оборудование для обслуживания современных вагонов, открытые площадки депо расширят и сделают вместительнее. Также столица улучшит условия труда для сотрудников и водителей.

Все трамвайные депо Москвы обновят до конца 2040 года

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