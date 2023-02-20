Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

"Сегодня запускаем очень важный объект для города – "Нижегородское" электродепо, которое будет обслуживать 40% будущей Большой кольцевой линии метро, которую ждут не дождутся москвичи, которую мы должны запустить в ближайшие дни", – сказал мэр Москвы.

По словам Собянина, без электродепо невозможно было бы осуществить полный запуск, так как именно здесь происходит ремонт вагонов, отдых локомотивных бригад.

В пресс-службе мэра и правительства столицы отмечается, что на БКЛ в данный момент работает порядка 50 современных составов, которые обслуживаются электродепо "Замоскворецкое".

После полного открытия БКЛ число поездов увеличат практически в два раза. Кроме того, на отдельных участках увеличится парность движения составов с 18 до 36 пар в час. В это же время в часы пик сократят интервалы с 3,2 до 1,5–2 минут.

Дополнительные поезда будут обслуживаться новыми электродепо – "Аминьевским" на западе и "Нижегородским" на востоке столицы.

Отмечается, что возведение электродепо "Нижегородское" началось в 2015 году. Оно разместилось на бывшей территории Московского завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича по адресу шоссе Энтузиастов, дом 4, строение 30. В 2016 году завершилось строительство административно-бытового корпуса депо.

В 2018 года был введен в эксплуатацию основной пусковой комплекс депо, который включает отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, мотодепо, камеру мойки подвижного состава, здание эксплуатационного персонала и другие объекты.

Всего в рамках строительства было возведено 115,9 тысячи квадратных метров производственных площадей.

Поезда будут обслуживаться по контракту жизненного цикла специалистами завода-изготовителя, что позволит сделать ремонт, диагностику и мойку составов более качественными, а также экономить до 15% затрат на обслуживание вагонов. Кроме того, штат депо составляет более 900 рабочих мест.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты начали работы по устройству зенитных фонарей на кровле отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное".

По его словам, состав основного пускового комплекса электродепо оснастят отстойно-ремонтным корпусом, зданием мотодепо, производственными мастерскими, камерами мойки подвижного состава и иными объектами.



Москвичам рассказали о строительстве новых электродепо "Южное" и "Братеево"

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