Собянин рассказал о ходе строительства электродепо "Южное" в Братееве

Сергей Собянин сообщил, что строительство электродепо "Южное" в Братееве завершат до конца 2023 года. Оно возьмет на себя обслуживание составов Замоскворецкой линии метро. По словам мэра, это позволит запустить процесс полного обновления поездов на современные.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что мероприятия по возведению электродепо организовали на территории площадью 13,6 гектара. Здесь появятся 46 зданий различного назначения общей площадью 78,5 тысячи квадратных метров.

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