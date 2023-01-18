На картах сервиса "2ГИС" разрешили выбирать доступный автомобиль каршеринга

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В сервисе "2ГИС" появилась возможность выбрать ближайшую доступную машину каршеринга, сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.

"В "2ГИС" появился агрегатор каршеринга – на карте можно выбрать доступный для аренды автомобиль и построить к нему маршрут. Сервис показывает все машины "Ситидрайва" и "Делимобиля" в Москве и Санкт-Петербурге", – говорится в публикации.

Доступ к сервису предоставляется по кнопке "Слои на карте" в верхнем углу экрана приложения "2ГИС". Помимо местоположения машин, на карте будут видны сведения об уровне топлива или заряда (для электрокаров).

Непосредственно из приложения "2ГИС" можно перейти к бронированию машины в сервисе, который ее предоставляет. Тарифы на аренду напрямую предоставляют "Ситидрайв" и "Делимобиль", они обновляются раз в минуту.

Ранее сообщалось, что завод "Москвич" будет поставлять автомобили сервису такси "Ситимобил". Предприятие передаст две тысячи машин в 2023 году.



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