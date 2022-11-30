Сервис такси "Ситимобил" договорился с заводом "Москвич" о поставках автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Завод "Москвич" будет поставлять автомобили сервису такси "Ситимобил". Предприятие передаст две тысячи машин в следующем году. Об этом заявили в компании.

PR-директор компании People&People, которая управляет сервисом "Ситимобил", Екатерина Зубенина отметила, что стороны уже договорились о поставках автомобилей.

"Мы предварительно договорились с "Москвичом" о поставке двух тысяч бензиновых автомобилей в 2023 году. Компания планирует приобрести машины для входящей в структуру агрегатора лизинговой компании "Ситипарк", – передает ТАСС ее слова.

Кроме того, в перспективе сервис такси планирует приобрести и электромобили. Однако для этого "Ситимобил" рассматривает другие компании.

В свою очередь, представители "Москвича" сообщили, что в настоящее время нет конкретных договоренностей о поставках машин. Предприятие ведет переговоры сразу с несколькими агрегаторами такси и операторами каршеринга. Они выразили надежду на то, что автомобили "Москвич" станут неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры столицы.

Серийное производство автомобилей на заводе "Москвич" запустили 23 ноября. В торжественной церемонии в честь этого события приняли участие Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Первой моделью, выпущенной заводом, станет компактный кроссовер "Москвич 3" с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Продажи автомобиля начнутся в декабре.

Также стало известно, что в 2023 году часть автомобилей "Москвич" пустят на обновление парка каршеринга в столичном регионе и других областях России.

По данным Дептранса Москвы, в 2023 году завод выпустит около 50 тысяч новых машин, а в 2025 году планируется производство полностью отечественного автомобиля.



Автомобили "Москвич" обновят российский парк каршеринга в 2023 году

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