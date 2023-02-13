Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику для жителей Свиблова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику в столичном районе Свиблово.

"Большая работа была проведена. Мы все переделали: и регистратуру, и маршрутизацию, чтобы было удобно. Построили за два года. Для таких проектов обычно срок побольше – три-четыре года, а здесь – два. До этого поликлиника была в неприспособленном помещении", – отметил мэр Москвы в ходе общения с жителями Свиблова.

Собянин также отметил, что район поэтапно преображается. Так, уже сделан парк "Яуза" и скверы. В этом году планируется возвести школу и обустроить ярмарочную площадь.

Во время открытия новой поликлиники мэр осмотрел оснащение кабинетов и пообщался с врачами.

Строительство детско-взрослой поликлиники по адресу улица Уржумская началось в январе 2021 года, завершилось – в декабре 2022 года. Финансирование велось за счет адресной инвестиционной программы города.

Новое четырехэтажное здание поликлиники состоит из двух блоков на 800 посещений в смену. В здании размещены филиал № 1 городской поликлиники № 107 и филиал № 3 детской городской поликлиники № 11. Ранее филиал № 1 городской поликлиники № 107 находился в здании на Снежной улице.

В новой детско-взрослой поликлинике будут работать 294 человека, из которых 115 – врачи. 55 тысяч взрослых и 10 тысяч детей – жителей Свиблова станут пациентами данного медучреждения.

Взрослый и детский блоки изолированы друг от друга для исключения пересечения потоков пациентов. В медучреждении установили современное медицинское оборудование: цифровой маммограф, рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ, ЭКГ, СМАД, ЛОР-комбайн, офтальмологическое оборудование и другое.

Рабочие места медперсонала подключены к системе ЕМИАС. Медпомощь будет оказываться в соответствии с московским стандартом.

Ранее Собянин рассказал, что комплексная модернизация корпусов больницы имени И. В. Давыдовского близится к окончанию, работы уже выполнены почти на 90%.

Мэр отметил, что главный корпус ГКБ, которая известна как Яузская больница, является одним из самых старых стационаров Москвы. Она рассчитана на 385 коек. В прошлом году лечение в стационаре прошли более 24 тысяч пациентов, а с начала 2023 года – больше 2 тысяч человек.



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