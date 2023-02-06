Собянин: комплексная модернизация ГКБ им. Давыдовского завершена на 90%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что комплексная модернизация корпусов больницы имени И. В. Давыдовского близится к окончанию, работы уже выполнены почти на 90%. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что главный корпус ГКБ, которая известна как Яузская больница, является одним из самых старых стационаров Москвы. Кроме того, облик корпуса относится к периоду русского классицизма XVIII–XIX веков.

"По плану завершим сложнейшую научную реставрацию исторического корпуса № 1 в этом году. И теперь его украсит уникальный витраж художника Максима Кантора", – рассказал Собянин.

Городская клиническая больница имени И. В. Давыдовского рассчитана на 385 коек. В прошлом году лечение в стационаре прошли более 24 тысяч пациентов, а с начала 2023 года – больше 2 тысяч человек.

Ранее Собянин осмотрел кардиологический корпус № 4 городской клинической больницы имени Давыдовского после проведенного капитального ремонта.

По словам мэра, лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из главных направлений столичной медицины.



В больнице им. Давыдовского установили витраж художника Максима Кантора

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