Собянин рассказал о проекте социальной помощи для пациентов больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице расширяется проект "Социальная помощь в больницах", сообщил Сергей Собянин на своем официальном сайте. По его словам, новых социальных координаторов направляют во флагманские центры городских больниц.

Мэр подчеркнул, что с конца 2021 года социальные координаторы помогли решить проблемы более 25 тысяч пациентов столичных больниц. Сегодня этот проект расширяется, и координаторов направляют в новые флагманские центры городских больниц.

Собянин напомнил, что в 2021 году в столице запустили проект "Социальная помощь в больницах". В 30 московских стационаров пришли 87 социальных координаторов и 63 психолога департамента труда и социальной защиты населения столицы. Они помогают пациентам связываться с родственниками и решать вопросы, возникающие в связи с экстренной или плановой госпитализацией.

Чтобы получить помощь, не нужно писать никаких заявлений. Достаточно пригласить социального координатора, рассказать о проблеме, и он постарается ее решить. Если о проблеме стало известно от врачей или медсестер, координаторы сами предложат свои услуги. Особое внимание они уделяют пожилым людям, инвалидам, многодетным матерям и гражданам, поступающим в больницы без документов.

Ранее Собянин открыл скоропомощной стационарный комплекс при городской клинической больнице имени Вересаева. По словам мэра, его работа повысит качество экстренной медицинской помощи в Москве.

Собянин напомнил, что в 2023 году в столице заработают еще пять аналогичных стационаров, которые возьмут на себя большую часть нагрузки на систему экстренной медпомощи, обслуживая порядка миллиона пациентов в год. Такие медучреждения, считает он, позволят повысить скорость принятия решений и, соответственно, качество оказываемой помощи.

Градоначальник добавил, что в скоропомощном комплексе при ГКБ имени Вересаева будут работать не только врачи, но и психологи, администраторы, группы социальной поддержки. Он также выразил признательность медикам, которые прошли специальное обучение в рамках программы внедрения новых стандартов.

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