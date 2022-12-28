Собянин открыл скоропомощной корпус ГКБ имени Вересаева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл скоропомощной стационарный комплекс при городской клинической больнице имени Вересаева. По словам мэра, его работа повысит качество экстренной медицинской помощи в Москве.

"В Москве стартует новый стандарт оказания больничной экстренной помощи. Речь идет о новом стандарте создания самих зданий, которые включают в себя самое современное диагностическое оборудование, хирургическое, гибридные операционные, в которых могут проводить операции по нескольким одновременно", – сказал градоначальник.

Кроме того, открытие такого скоропомощного стационара повысит комфорт и самих пациентов, уверен мэр. Медперсонал здесь будет работать по схеме "врач к пациенту", сопровождая больных на каждом этапе лечения.

Собянин напомнил, что в 2023 году в столице заработают еще пять аналогичных стационаров, которые возьмут на себя большую часть нагрузки на систему экстренной медпомощи, обслуживая порядка миллиона пациентов в год. Такие медучреждения, считает он, позволят повысить скорость принятия решений и, соответственно, качество оказываемой помощи.

Градоначальник добавил, что в скоропомощном комплексе при ГКБ имени Вересаева будут работать не только врачи, но и психологи, администраторы, группы социальной поддержки. Он также выразил признательность медикам, которые прошли специальное обучение в рамках программы внедрения новых стандартов.

В свою очередь, Игорь Парфенов, главврач больницы имени Вересаева, в ходе открытия объекта сообщил, что в настоящее время на территории медучреждения завершается реконструкция первого лечебного корпуса. В нем расположены отделения, которые так или иначе будут связаны с работой скоропомощного стационара. В их числе – хирургия, травматология, сосудистый цент и другие.

Строительство скоропомощного стационарного комплекса ГКБ имени Вересаева началось в конце 2019 года. С другими корпусами больницы здание соединили с помощью подземного перехода. Первых пациентов оно начнет принимать уже в январе следующего года. Стационар рассчитан на обслуживание до 200 экстренных пациентов в день.

Ранее Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Переделкино Киевского направления МЖД. Благодаря проведенным работам улучшилось транспортное обслуживание жителей района Ново-Переделкино и поселения Внуковского, где суммарно проживают порядка 138 тысяч москвичей.



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