Собянин сообщил, что в Москву поставят 26 поездов "Иволга" в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2023 году столичная транспортная система пополнится 26 новыми поездами "Иволга", сообщил Сергей Собянин.

"Нынешняя "Иволга", которая придет в большом масштабе в следующем году, будет поставлено 26 таких поездов, она другого поколения", – заявил мэр в эфире телеканала НТВ.

По словам Собянина, правительство Москвы непрерывно ведет работу по обновлению подвижного состава городской транспортной сети. Это стало возможным благодаря заключению долгосрочных контрактов с промышленными предприятиями, специализирующимися на транспортном машиностроении.

"Важная работа, сложная, тем более в условиях санкционного давления против России, когда попытались все поставки комплектующих, которые мы брали для подвижного состава, нам обрубить. Ничего не получилось, мы продолжаем строить новый метрополитен, производя новые поезда для метро, МЦД и железных дорог", – пояснил градоначальник.

Он уточнил, что всего для МЦД и пригородных железнодорожных линий было закуплено порядка 4 тысяч новых вагонов.

Ранее стало известно, что к концу 2022 года столичный метрополитен и МДЦ пополнят 192 новыми вагонами, 33 из которых будут предназначены для диаметров, 81 – для московской подземки.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уточнил, что по железнодорожным путям начнут курсировать поезда нового поколения "Иволга 3.0".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!