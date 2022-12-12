Столичный метрополитен и МЦД пополнятся новыми вагонами к концу года

Фото: Агентство "Москва"

Новые вагоны появятся в составе столичного метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД) благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам (ИБК). Об этом сообщается на сайте правительства России со ссылкой на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"В Москве благодаря применению механизма инфраструктурных бюджетных кредитов вышли на рельсы 192 вагона метро и проходят обкатку без пассажиров 44 вагона поезда нового поколения "Иволга 3.0". До конца года будут поставлены еще 33 вагона для диаметров, а также 81 вагон метро", – приводятся слова Хуснуллина.

Как отметил вице-премьер, использование новых вагонов "Иволга 3.0" улучшит качество передвижения не только жителей Москвы, но и Подмосковья. Производство обновленного состава поддержит отечественное машиностроение. В 2022–2025 годах за счет ИБК планируется закупить подвижный состав для железнодорожного транспорта столицы на сумму 106,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве подходит к завершению строительство Большой кольцевой линии метро. В 2023 году планируется запустить участок Солнцевской линии от "Рассказовки" до "Внукова", участок Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до станции "Физтех".

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