Собянин рассказал о ходе строительства станции "Новаторская" Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Новаторская" Троицкой линии метро, которую планируют запустить в 2024 году.

Мэр рассказал, что из 11 перегонных тоннелей первой очереди уже построили семь. При этом в процессе строительства находятся еще четыре тоннеля. Собянин назвал Троицкую линию метро важной, так как в ее зоне проживают около 1,5 миллиона человек. После строительства, считает он, каждый 10-й житель Москвы почувствует улучшение транспортной ситуации.

Градоначальник отметил, что станция "Новаторская" будет пересекать Большую кольцевую линию (БКЛ) метро, поэтому там будет создан транспортно-пересадочный узел с выходом на обе стороны Ленинского проспекта. Собянин поручил завершить строительство в установленные сроки.

Гендиректор компании-подрядчика АО "УРСТ" Сергей Григоркевич доложил, что работы на станции ведутся круглосуточно. По его словам, в строительстве участвуют свыше тысячи человек. Григоркевич добавил, что специалисты завершили проходку и практически закончили основные подготовительные работы.

"Приступили к отделке служебно-технических помещений. И начинаем работы по архитектурной отделке", – сказал гендиректор АО "УРСТ".

Станция "Новаторская" расположена на Ленинском проспекте у пересечения с улицами Удальцова и Новаторов. Готовность объекта составляет 67%.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что рабочие приступили к строительству будущей станции "Крымская" Троицкой линии метро. По его словам, станция расположена между путями МЦК и жилым кварталом в Донском районе столицы. Специалисты обустроят два вестибюля, один из которых соединят с восточным вестибюлем платформы Крымская МЦК.



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