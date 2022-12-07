Щит "Ольга" проложил тоннель для Троицкой линии метро под "Академической"

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Ольга" прошел техническую зону действующих объектов Калужско-Рижской линии столичного метро, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время продолжается прокладка правого перегонного тоннеля между станциями "Вавиловская" и "Академическая" Троицкой линии.

"С 3 по 5 декабря ТПМК "Ольга" преодолел 40 метров в технической зоне объектов действующего метрополитена, пройдя под станцией "Академическая" Калужско-Рижской линии и прилегающими тоннелями со средней скоростью 12 метров в сутки", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что щит преодолел сложный участок тоннеля за три дня.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что работы проходили в штатном режиме. Так, специалисты круглосуточно следили за состоянием близлежащих сооружений.

Щит "Ольга" уже преодолел более 2,4 километра – это свыше 90% запланированного пути по правому тоннелю между "Вавиловской" и "Академической".

Протяженность Троицкой линии метро составит 40 километров. Она соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк и пройдет через ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО.

Ранее Бочкарев рассказал, что специалисты приступили к строительству будущей станции "Крымская" Троицкой линии метро. По словам заммэра, к станции идут четыре ТПМК, два из которых ведут проходку со стороны станции "ЗИЛ", еще два – со стороны "Академической".

"Крымская" расположена между путями МЦК и жилым кварталом в Донском районе столицы. Специалисты планируют оборудовать два наземных вестибюля, один из которых совместят с восточным вестибюлем платформы Крымская МЦК для комфортной пересадки пассажиров.



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