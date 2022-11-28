В столице началось строительство станции "Крымская" Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве специалисты приступили к строительству будущей станции "Крымская" перспективной Троицкой линии метрополитена, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время на площадке ведутся сразу несколько видов работ.

"На строящейся станции "Крымская" Троицкой линии метро начался монтаж ограждающих конструкций котлована, выполняется устройство буросекущих свай, а также ведутся земляные работы по планировке территории строительной площадки", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Также обустраиваются демонтажно-щитовые камеры для встречи тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).

По словам заммэра, к станции идут четыре ТПМК, два из которых ведут проходку со стороны станции "ЗИЛ", еще два – со стороны "Академической".

Уточняется, что "Крымская" расположена между путями МЦК и жилым кварталом в Донском районе столицы. Специалисты планируют оборудовать два наземных вестибюля, один из которых совместят с восточным вестибюлем платформы Крымская МЦК для комфортной пересадки пассажиров.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на соседней "Академической" почти завершили вынос инженерных коммуникаций и устройство ограждающих конструкций котлована. Также специалисты выполнили более четверти объема запланированных земляных работ.

Протяженность Троицкой линии метро составит 40 километров. Она соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк и пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.

Ранее в Дептрансе сообщили, что схема движения в центре и на юго-западе города изменится с 2 по 8 декабря из-за строительства Троицкой линии метро. Из-за работ снова не будет движения между станциями метро "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии.

До этого стало известно, что участок Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до "Бачуринской" на территории Коммунарки построили на две трети, его готовность оценивается в 65%.



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