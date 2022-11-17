Собянин заявил, что станция метро "Внуково" откроется в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Станция "Внуково" Солнцевской линии столичного метро откроется в 2023 году. Об этом РИА Новости заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что жители района ждали открытия метро 20 лет. По его словам, метрополитен уже провели до Рассказовки, а во Внуково оно откроется в следующем году.

"Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву, сегодня это, дальше – строительство новых линий", – сказал Собянин.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков объявил о начале благоустройства территории недалеко от строящейся станции метро "Внуково". Специалисты должны создать условия для комфортной пересадки с одного вида транспорта на другой, решить проблему со стоянками автомобилей. В рамках проект рабочие обновят тротуары, асфальт, а также установят новые дорожные знаки и восемь светофоров.



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