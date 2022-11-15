Две станции МЦД-4 планируют реконструировать до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты планируют до конца текущего года завершить работы по реконструкции остановочных пунктов Мещерская и Переделкино в рамках формирования маршрута Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"До конца года планируется завершить реконструкцию двух остановочных пунктов на Киевском направлении железной дороги – Мещерская и Переделкино. Этот участок с модернизированными станциями войдет в состав МЦД-4", – рассказал глава Стройкомплекса.

По его словам, в настоящее время строятся новые подземные вестибюли с распределительными залами, обеспечивающие выходы на платформы и круглосуточный транзитный переход через железнодорожные пути Киевского направления МЖД.

Бочкарев напомнил, что уже построены остановочные пункты Минская и Печатники, а также реконструированы станции Толстопальцево, Площадь трех вокзалов и Окружная.

Глава Стройкомплекса добавил, что МЦД-3 и МЦД-4 планируется запустить до конца будущего года.

Ранее Бочкарев рассказал, что Московские центральные диаметры станут мощным драйвером развития прилегающих территорий. По его словам, потенциал МЦД-1 – МЦД-4 составляет более 23 миллионов "квадратов" различной недвижимости. Так, в полуторакилометровой зоне влияния станций есть возможность возвести 13,3 миллиона квадратных метров жилья и более 10 миллионов "квадратов" нежилых строений.

В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что программа развития МЦД стала одним из самых важных проектов в городе наряду с запуском МЦК и БКЛ метро.



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