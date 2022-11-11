Московское метро закупит поезда "Иволга" для МЦД-3 и МЦД-4 у "Метровагонмаша"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московское метро заключило контракт с "Метровагонмашем" на поставку поездов "Иволга" для третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте добавили, что метрополитен впервые закупает поезда для перевозки пассажиров на пригородных железнодорожных направлениях.

"Закупка пройдет на средства инфраструктурного кредита в рамках предоставленного лимита финансирования в 57 миллиардов рублей – его выделило правительство России Москве на закупку поездов для МЦД", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда "Иволга" уже курсируют на МЦД-1 и МЦД-2. На МЦД-3 и МЦД-4 будут курсировать двухдверные и трехдверные составы данной модели.

В ведомстве подчеркнули, что новые поезда будут еще комфортнее и современнее предыдущих.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что участок Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до "Бачуринской" на территории Коммунарки построили на две трети. По его словам, готовность указанного объекта составляет 65%. Он добавил, что на всех пяти станциях завершаются монолитные работы.



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