Расписание аэроэкспрессов не изменится в период закрытия участка Замоскворецкой линии

Фото: Агентство "Москва"

Автобусы "Аэроэкспресс" от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово и обратно будут курсировать без изменений в период закрытия участка между станциями "Автозаводская" и "Орехово" Замоскворецкой линии метро. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Отправляться они будут каждые 20 минут с 05:10 до 00:30 из аэропорта в сторону метро и с 05:50 до 23:30 от метро в сторону аэропорта. Время в пути составит 30–40 минут, при минимальной загруженности дороги – около 20 минут.

Участок Замоскворецкой линии метро будет закрыт для пассажиров с 12 ноября примерно на полгода. Поезда не будут ходить между станциями "Автозаводская" и "Орехово". За это время будет проведен капитальный ремонт тоннеля от станции "Царицыно" до "Кантемировской".

Как отмечается, эти работы нужно провести в связи с техническими недочетами, которые были допущены при строительстве участка в 1980-х годах. Работы будут проводить в круглосуточном режиме открытым способом из-за небольшой глубины залегания участка.

На других участках Замоскворецкой линии поезда будут курсировать в обычном режиме. Для удобства пассажиров на время проведения работ организуют бесплатные компенсационные автобусы. Также пассажиры смогут пользоваться Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро, МЦК, МЦД-2, пригородными поездами Павелецкого направления МЖД, наземным транспортом, новыми станциями БКЛ после их открытия.

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