27 автобусов изменят маршрут на время закрытия участка Замоскворецкой линии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Схема движения 27 автобусных маршрутов Московской области изменится в связи с ремонтом тоннеля на Замоскворецкой линии и закрытием участка метро между "Автозаводской" и "Ореховым". Изменения будут действовать с 12 ноября 2022 года до весны 2023 года, рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Автобусы 25 маршрутов областных перевозчиков: 1247К, 334К, 341К, 355, 356, 364, 367, 381К, 404, 420, 433, 439, 466, 471, 496, 504, 505, 508, 512, 593К, 871К, 877К, 879К, 899К и 1008К, следующие до метро "Домодедовская", на время действия ограничений будут следовать до/от метро "Зябликово". Изменение позволит пассажирам пользоваться станциями Люблинско-Дмитровской линии метрополитена", – говорится в сообщении.

Маршруты 308 и 1185, которые следуют в аэропорт Домодедово, продолжат ходить от и до метро "Домодедовская". До центра города быстрее доехать на поездах "Аэроэкспресс", уточнили в министерстве.

Автобусы маршрутов областных перевозчиков № 1200К и № 489, которые раньше следовали до станций "Царицыно" и "Кантемировская", будут следовать от и до метро "Южная".

В Домодедове, Ленинском, Ступине и Кашире на остановках разместят плакаты с информацией об изменении маршрутов, а в подвижных составах запустят аудиоинформирование.

Кроме того, власти запустят компенсационные маршруты. От метро "Автозаводская" и до метро "Царицыно" будет ходить КМ1, от "Автозаводской" до "Орехова" – КМ2.

КМ от станции "Каширская" до "Каховской" продолжит работу, а от Загорья до "Таганской" и от "Добрынинской" до Каширского шоссе будут бесплатно работать экспресс-маршруты е80 и е85.

"Автобусы особо большого класса будут курсировать с 05:30 утра до 2 часов ночи. При этом повторный вход в метро для пассажиров будет бесплатный. Помимо автобусов КМ, пассажиры смогут также строить альтернативные маршруты через Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление ж/д, МЦД-2, использовать наземный транспорт. Отметим, что остальные станции Замоскворецкой линии будут работать в обычном режиме", – уточнили в областном министерстве.

Подробную информацию о работе КМ можно узнать на Едином транспортном портале, о работе общественного транспорта Подмосковья – на сайте https://mtdi.mosreg.ru или в телеграм-канале "Дороги и транспорт МО".

Ранее сообщалось, что участок метро от "Автозаводской" до "Орехова" Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября для строительства тоннеля между "Царицыном" и "Кантемировской". По словам первого заместителя начальника метрополитена – начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, все работы будут идти круглосуточно.



Компенсационные автобусы запустят на время закрытия участка Замоскворецкой линии

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