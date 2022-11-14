Бочкарев: МЦД станет мощным драйвером развития прилегающих территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московские центральные диаметры станут мощным драйвером развития прилегающих территорий. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Запуск регулярного пассажирского движения поездов по маршрутам Московских центральных диаметров в режиме наземного метро окажет серьезное влияние на развитие тех территорий, по которым они проходят. Маршруты МЦД выбраны не случайно, они затрагивают зоны активного городского развития", – заявил он.

Заммэра обратил внимание на то, что потенциал МЦД-1 – МЦД-4 составляет более 23 миллионов "квадратов" различной недвижимости. Так, например, по словам Бочкарева, в полуторакилометровой зоне влияния станций есть возможность возвести 13,3 миллиона квадратных метров жилья, а также более 10 миллионов "квадратов" нежилых строений.

Благодаря подобному объему, указал заммэра, удастся организовать порядка 1,2 миллиона рабочих мест, что в полной мере отвечает, в частности, политике комплексного развития территорий.

В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что программа развития МЦД стала одним из самых важных проектов в городе наряду с запуском МЦК и БКЛ метро.

"Именно запуск МЦД формирует основу агломерационного транспорта столичного региона. И уже сегодня можно говорить, что этот проект даст положительный эффект для развития всего города", – заключила Княжевская.

Ранее в Москве была завершена установка пролетов Николаевского путепровода для пропуска поездов МЦД-3 по Митьковской соединительной ветви. Работы выполнялись методом продольной надвижки пролетов на опоры. Общая длина путепровода равна 180 метрам, а вес конструкций – почти 1 800 тонн.

Сообщалось, что Митьковская ветка является главным элементом МЦД-3. Линия протяженностью 3 километра находится между линиями Ярославского и Ленинградского направлений с одной стороны и Казанского направления – с другой.

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