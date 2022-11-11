Надземный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе построят в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Надземный пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе домов 5 и 7 корпуса 2 построят в 2023 году, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас строители выполняют работы по устройству опор и выносу инженерных коммуникаций. Переход протянется на 192 метра и будет иметь три башни-опоры, оборудованные лестничными сходами, колясочными спусками и лифтами для маломобильных граждан.

Загрутдинов отметил, что переход обеспечит удобные пешеходные связи от улицы Всеволода Вишневского к поликлинике на улице Яблочкова.

Также запланировано строительство пешеходных тротуаров для подхода к пешеходному переходу со стороны улицы Яблочкова, организация заездного кармана на существующей остановке общественного транспорта, благоустройство территории и переустройство инженерных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что власти Москвы до 2026 года планируют построить порядка 50 пешеходных переходов в разных городских округах. Решение об их строительстве было принято Сергеем Собяниным после увеличения интенсивности движения железнодорожных составов в связи с запуском МЦД.

Продолжается строительство перехода на пересечении улиц Полоцкой и Гвардейской, а также через Лермонтовский проспект. Кроме того, ведется проектирование 12 пешеходных переходов, 5 из которых будут предназначены для перехода через пути МЦД в районе улиц Яблочкова, Новостроевской и Черняховского, а также на пересечении Каспийской улицы с улицами Ереванской и Медиков.

Два пешеходных перехода через дублер Кутузовского проспекта планируется построить в районе улицы Василисы Кожиной, дома 22, и улицы Ивана Франко, дома 16. Также переходы будут построены над путями Смоленского направления МЖД на улице Бутырский Вал, в комплексе "Москва-Сити", между Болотной и Крымской набережными. Кроме того, планируется возвести пешеходный мост через Нагатинский затон.

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