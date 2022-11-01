Первый подземный переход открыли на северном дублере Кутузовского проспекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северном дублере Кутузовского проспекта в районе станции Рабочий Поселок МЦД-1 открыли первый подземный пешеходный переход. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что длина нового перехода – 28 метров. В нем нет дополнительных преград: ступенек и лестниц, а вход находится на одном уровне с поверхностью земли.

Недавно в Москве создали пешеходный маршрут через природный парк "Долина реки Сетунь" к станции "Давыдково" Большой кольцевой линии метро.

Заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на маршруте протяженностью 1,5 километра сделали зоны отдыха, через реку построили удобный мостовой переход и провели освещение.

Рабочие уложили покрытие из специальной террасной доски темно-коричневого цвета площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Там также установили 54 уличных торшера, обустроили 24-метровый мостовой переход шириной три метра.

В четырех местах вдоль тропы разместили небольшие места отдыха с лавочками и привели в порядок тротуар на Верейской улице.

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