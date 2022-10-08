У станции "Сокольники" БКЛ появятся две спортивные площадки

Фото: официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Две спортивные площадки для занятий баскетболом, волейболом и воркаутом появятся возле станции метро "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Две спортивные площадки, 32 метра на 19 метров каждая, которые появятся в рамках благоустройства территории возле станции "Сокольники" Большого кольца, предназначены сразу для нескольких видов спорта – баскетбола, волейбола и воркаута. Они будут огорожены белой сеткой, а покрытие сделают из оранжевой и желтой каучуковой крошки", – приводит "Интерфакс" его слова.

Как уточнил Бочкарев, площадки расположатся на улице Гастелло и в Поповом проезде, на них будут установлены брусья, турники, шведские стенки и наклонные скамьи.

Ранее сообщалось, что на юго-западе столицы завершилось комплексное благоустройство общественных пространств района Коньково. Речь идет о пространствах в границах улиц Островитянова, Профсоюзной и Введенского общей площадью почти 25 гектаров. Между жилыми кварталами и станциями метро "Коньково" и "Беляево" обновили покрытие тротуаров и сделали новые удобные пешеходные связи.



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