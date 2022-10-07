Андрей Бочкарев: заканчивается отделка станции "Рижская" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции Большой кольцевой линии столичного метро "Рижская" приступили к финальному этапу отделочных работ, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

По его словам, специалистам уже удалось завершить на потолке платформы и в зоне эскалаторов установку металлозонтов. Также к настоящему моменту почти сделано архитектурное освещение.

Бочкарев сообщил, что до этого закончили отделывать стены и пол. Кроме того, на станции уже готовы арки-порталы – через них пассажиры будут проходить к платформам.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, в свою очередь, отметил, что на платформе предстоит облицевать те участки, где на данный момент идет установка инженерного оборудования.

"Во входном вестибюле готовность архитектурно-отделочных работ превысила 90%. Практически завершена отделка и в зоне пересадки на станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии", – сообщил он.

Ранее возле ТПУ "Рижская" началось благоустройство территории. Отмечалось, что данные работы позволят обустроить альтернативные маршруты в районе ТПУ и строящейся станции "Рижская" Большой кольцевой линии.

Сообщалось, что в ходе благоустройства специалисты выполнят замену асфальта на парковках и проезжей части, установят свыше 80 фонарей, а пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения.



На станции метро "Рижская" БКЛ завершили установку арок

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