Возле ТПУ "Рижская" началось благоустройство территории

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В комплексе городского хозяйства начали работы по благоустройству территории возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рижская", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Выполним необходимые изменения конфигурации улиц для организации новых маршрутов общественного транспорта, сделаем удобный подъезд к Рижскому вокзалу для такси", – рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Данные работы позволят обустроить альтернативные маршруты в районе ТПУ и строящейся станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ).

На первом этапе будет благоустроена территория на Большой Переяславской улице, во 2-м Крестовском переулке, на съезде из Водопроводного переулка у Новорижской эстакады ТТК.

Уточняется, что для пешеходов и автомобилистов выставят ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры.

"Во время работ по благоустройству уберем под землю воздушные кабельные линии, приведем в порядок и расширим тротуары, обустроим новые, общая площадь пешеходной зоны составит почти 15 тысяч квадратных метров", – добавил Бирюков.

По его словам, также будут произведена замена асфальт на парковках и проезжей части, установлены свыше 80 фонарей, а пешеходные переходы будут снабжены опорами контрастного освещения.

Ранее сообщалось, что десять крупнейших транспортно-пересадочных узлов, расположенных в центре Москвы, войдут в состав третьего и четвертного маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) уже в конце 2023 – в начале 2024 года.

В Дептрансе столицы пояснили, что запуск МЦД-3 и МЦД-4 позволит жителям Центрального административного округа строить сквозные маршруты через город, а пассажиры МЦД смогут делать пересадки на другие виды транспорта с помощью карты "Тройка". В настоящее время компания "Российские железные дороги" ведут реконструкцию восьми уже имеющихся ТПУ и строительство двух новых.

