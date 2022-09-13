Строительство и реконструкцию 9 станций БКЛ метро планируют завершить до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице работы по строительству и реконструкции девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца года, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Строительно-монтажные работы поручено завершить на 7 станциях, еще две станции в реконструкции. Итого – 9 станций до конца года", – приводит слова Загрутдинова ТАСС.

В пресс-службе департамента строительства уточнили, что в этом году планируют завершить основные строительно-монтажные работы на станциях БКЛ "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар" и реконструкцию "Каширской" и "Варшавской".

Загрутдинов также рассказал, что с начала года в городе ввели в эксплуатацию 70 объектов дорожно-мостового строительства площадью около 947 тысяч квадратных метров, 36,4 километра дорог, 10 искусственных сооружений, 3 пешеходных перехода.

По его словам, среди основных значимых введенных объектов 2022 года северный участок МСД от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе, реконструированная транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, а также два путепровода: на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и через железнодорожные пути Киевского направления МЖД в районе пересечения проспекта Генерала Дорохова с улицами Матвеевской и Веерной.

Кроме того, Загрутдинов рассказал, что с начала года специалисты ввели в эксплуатацию 29 жилых домов по программе реновации. До конца года планируется ввести еще 36 домов.

По его словам, на сегодняшний день в стадии проектирования и строительства находятся более 400 домов по программе реновации.

"Всего в 2022 году планируется передать под заселение 71 стартовый жилой дом. В 2022 году ключи от новых квартир получат порядка 37 тысяч человек", – добавил Загрутдинов.

Ранее на территории около станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро начались благоустройственные работы. Отмечалось, что в ходе благоустройства специалисты планируют сделать новые тротуары и заменить уже имеющиеся, расширить зону для пешеходов и привести к нормативам полосы для движения.

По словам Сергея Собянина, строительство станции "Марьина Роща" БКЛ метро находится на финишной стадии. Мэр уточнял до этого, что на данном участке возводится терминал МЦД-2. При этом еще один терминал МЦД-4 будет построен через 1,5 года.

