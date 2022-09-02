Станции "Марьина Роща" и "Рижская" БКЛ оформят открытыми тюбингами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Станции "Марьина Роща" и "Рижская" Большой кольцевой линии столичного метрополитена оформят в едином архитектурном стиле. Они будут оформлены открытыми тюбингами, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уточняется, что площадь каждого участка с открытыми тюбингами составит 1 283 квадратных метра. Архитектурно-отделочные работы на станциях завершены примерно на 90%, сообщил Бочкарев.

"Чугунные тюбинги станут декоративным украшением станций и подчеркнут по инженерному замыслу естественную красоту металла", – привели слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Аналогичный способ оформления использовался при строительстве станции "Савеловская" БКЛ, добавил заммэра. Пассажиры прозвали ее станцией в стиле лофт.

"Для увеличения износостойкости и срока службы конструкции тюбинги окрашивают в три слоя, а перед этим каждый видимый пассажирам тюбинг тщательно зачищается посредством пескоструйного аппарата", – объяснил гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков.

По его словам, сложность в оформлении подобного типа заключается в более кропотливой подготовке под чистовой вариант отделки. Чтобы смонтировать освещение, для начала необходимо подготовить тюбинги, просверлить в них отверстия под закладные детали, установить панели и крепления и лишь после этого разместить светильники, добавил он.

Отмечается, что станции "Савеловская", "Марьина Роща" и "Рижская" располагаются на глубине более чем 63 метров. Их построили с применением классического горного способа.

Ранее Бочкарев сообщил, что испытания самого длинного эскалатора на станции "Сокольники" БКЛ были завершены. По его словам, специалисты протестировали 2 из 5 эскалаторов вестибюля № 1. Он отметил, что через вестибюль № 1 пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии и выход к Русаковской улице, а через вестибюль № 2 – на Песочную улицу и к парку "Сокольники".