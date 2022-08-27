Территорию около станции "Каширская" БКЛ метро благоустроили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты завершили благоустройство территории около станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы проводились в двух скверах в границах Каширского шоссе, улицы Маршала Шестопалова и проспекта Андропова.

Заммэра уточнил, что в рамках благоустройства специалисты привели в порядок тротуары и дорожки в скверах. На проезжей части у сквера между станцией метро "Каширская" и музеем-заповедником "Коломенское" и на прилегающей к нему парковке заменили асфальт.

"Для пассажиров общественного транспорта установили два современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что на благоустроенных территориях появились лавочки, урны, вазоны с цветами. Там разбили газон, а осенью планируется высадить около 2,8 тысячи кустарников.

Ранее сообщалось, что к осени появится большая зона отдыха для детей и взрослых в Бибиреве. Вдоль Мелиховской и Белозерской улиц благоустроят сквер. Москвичи получат смотровую площадку с видом на реку.

Отмечалось, что отдельное пространство сделают для спортсменов. На территории установят снаряды для гимнастики и проложат беговую дорожку.

