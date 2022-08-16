Благоустройство парка "Дубовая роща "Маяк" на северо-западе Москвы завершат в сентябре

15:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Благоустройственные работы в парке "Дубовая роща "Маяк" на северо-западе столицы планируют закончить в сентябре. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".
Парк находится в Южном Тушине в жилом квартале между улицами Фабрициуса, Аэродромной, Туристской и бульваром Яна Райниса. Проект благоустройства будет реализован в рамках программы "Мой район".
В ходе работ планируется привести в порядок территорию площадью около 8 гектаров. Для детей создадут три тематические площадки, рядом с ними поставят скамейки для отдыха.
Также в планах у специалистов обновить уже имеющиеся спортивную площадку и зону для игры в пинг-понг. Также в парке появятся четыре мини-площадки под навесом для занятий воркаутом.
Все деревья в парке оставят, но территорию также озеленят дополнительно: там высадят 160 деревьев, более 2,6 тысячи кустарников, краснокнижные растения, а также восстановят травяной покров.
В рамках проекта по благоустройству создадут экотропу, вдоль нее установят стенды с данными о ценных природных объектах парка и его истории. Для простой ориентации поставят указатели и стенды с картой.
Ранее сообщалось, что к осени появится большая зона отдыха для детей и взрослых и в Бибиреве. Вдоль Мелиховской и Белозерской улиц благоустроят сквер. Москвичи получат смотровую площадку с видом на реку.
Отмечалось, что отдельное пространство сделают для спортсменов. На территории установят снаряды для гимнастики и проложат беговую дорожку.
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