Благоустройство вокруг станции "Сокольники" БКЛ метро выполнено наполовину

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Благоустройственные работы возле станции "Сокольники" Большой кольцевой линии столичной подземки завершены наполовину, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.
Он уточнил, что на сегодняшний день уже больше чем на 60% готово уличное освещение, а также асфальт на тротуарах. Укладка плитки закончена на 75%.
По словам заммэра, в настоящее время специалисты ведут мощение центральной аллеи и облицовывают расположенные на ней вентиляционные киоски метрополитена красным кирпичом.
Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, в свою очередь, уточнил, что красный цвет, по задумке авторов, связан с красной веткой столичного метро, с которой новая станция БКЛ будет соединена пересадкой.
"Центральная аллея ведет от выхода из метро к парку "Сокольники". На ней разместят скамейки-клумбы, под которые готовится бетонное основание, и другие малые архитектурные формы", – рассказал он.
По словам Кравцова, участок поделен на три части. Так, например, посередине расположится широкая аллея, а по бокам – несколько тенистых. При этом их дополнительно озеленят.
Ранее сообщалось, что на юго-западе столицы начали приводить в порядок территорию возле станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро.
Отмечалось, что в рамках проекта специалисты сделают удобные пешеходные маршруты к станции, расширят и обновят тротуары, заменят покрытие на дорогах, а также обустроят парковочные карманы.
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