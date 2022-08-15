Благоустройство вокруг станции "Сокольники" БКЛ метро выполнено наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Благоустройственные работы возле станции "Сокольники" Большой кольцевой линии столичной подземки завершены наполовину, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что на сегодняшний день уже больше чем на 60% готово уличное освещение, а также асфальт на тротуарах. Укладка плитки закончена на 75%.

По словам заммэра, в настоящее время специалисты ведут мощение центральной аллеи и облицовывают расположенные на ней вентиляционные киоски метрополитена красным кирпичом.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, в свою очередь, уточнил, что красный цвет, по задумке авторов, связан с красной веткой столичного метро, с которой новая станция БКЛ будет соединена пересадкой.

"Центральная аллея ведет от выхода из метро к парку "Сокольники". На ней разместят скамейки-клумбы, под которые готовится бетонное основание, и другие малые архитектурные формы", – рассказал он.

По словам Кравцова, участок поделен на три части. Так, например, посередине расположится широкая аллея, а по бокам – несколько тенистых. При этом их дополнительно озеленят.

Ранее сообщалось, что на юго-западе столицы начали приводить в порядок территорию возле станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро.

Отмечалось, что в рамках проекта специалисты сделают удобные пешеходные маршруты к станции, расширят и обновят тротуары, заменят покрытие на дорогах, а также обустроят парковочные карманы.

