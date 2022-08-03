Территорию возле станции "Воронцовская" приведут в порядок

На юго-западе столицы приводят в порядок территорию возле станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро. В рамках проекта специалисты сделают удобные пешеходные маршруты к станции, расширят и обновят тротуары, заменят покрытие на дорогах, обустроят парковочные карманы.

Для пассажиров установят семь остановочных павильонов, где они смогут зарядить гаджеты. В планах – провести работы по обновлению покрытия асфальто-дорожной части, изменить транспортную схему в соответствии с рекомендациями департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, на территории сделают новые наземные пешеходные переходы, установят фонари. Возле станции разобьют газон общей площадью более 31 тысячи квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.