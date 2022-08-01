Благоустройство Волоколамского шоссе завершили на 70%

13:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Благоустройство Волоколамского шоссе в столице завершено на 70%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Основная задача – превратить Волоколамское шоссе в шоссе комфортной пересадки, в частности улучшить доступность остановочных пунктов, сделать удобной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать понятную и безопасную навигацию для пешеходов", – рассказал Бирюков.
Заммэра добавил, что работы затронут парки "Берег реки Сходни" и "Долина реки Химки" и площадь перед зданием Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.
Сейчас специалисты близятся к завершению устройства кабельной канализации. В период проведения работ горожане могут воспользоваться удобными проходами, прокомментировал заммэра.
Бирюков добавил, что в ходе работ высадят более 80 деревьев и 1 200 кустарников. Также специалисты благоустроят 222,5 тысячи квадратных метров газона.
В рамках проекта в районе появится около 70 велопарков, 6 точек проката велосипедов, более 720 фонарей и других объектов.
Для посетителей парков "Долина реки Химки" и "Берег реки Сходни" обустроят зоны отдыха, а также оборудуют детские и спортивные площадки.
Ранее стало известно, что парки "Яуза" и "Сад будущего" в Москве объединят двумя велопешеходными мостами 20 и 25 метров. Благодаря реализации проекта будет решена проблема связности парковых территорий и затрудненного пешеходного движения. По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, на территориях парков появятся тротуары, беговые и велосипедные зоны. Кроме того, для посетителей установят указатели и парковки для велосипедов.
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