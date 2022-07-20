Съезд с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект готов на 60%

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Съезд с основного хода южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Рязанского на Волгоградский проспект в сторону МКАД выполнен на 60%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты ведут работы по армированию, бетонированию и окраске металлоконструкций пролетного строения эстакады, длинна которой составит 825 метров.

"Движение автотранспорта будет осуществляться по двум полосам в одном направлении", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что эстакаду возводят в рамках строительства участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Грайвороновской до Шоссейной улицы.

В свою очередь, руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что проект предусматривает строительство дорог протяженностью 10,4 километра, в том числе эстакады основного хода ЮВХ через Волгоградский проспект и эстакад – съездов.

"Южный участок МСД соединит шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, улицу Подольских Курсантов, Липецкую, Дорожную улицы, Симферопольское и Варшавское шоссе и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", – отметил он.

Загрутдинов добавил, что южный участок скоростного диаметра обеспечит транспортной связью ВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО.

Ранее сообщалось, что участок Московского скоростного диаметра от Шоссейной улицы до улицы Полбина готов на 70%. По словам Бочкарева, на участке возводятся две эстакады, которые свяжут скоростной диаметр со строящимся дублером Люблинской улицы.

Кроме того, ожидается, что четыре искусственных сооружения введут в эксплуатацию на участке Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе до конца 2022 года. Уже готовы два путепровода, две эстакады и два моста. По словам Бочкарева, эстакада от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе станет одной из самых длинных в Москве.

