Съезд с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект готов на 60%

07:30
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Съезд с основного хода южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Рязанского на Волгоградский проспект в сторону МКАД выполнен на 60%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, специалисты ведут работы по армированию, бетонированию и окраске металлоконструкций пролетного строения эстакады, длинна которой составит 825 метров.
"Движение автотранспорта будет осуществляться по двум полосам в одном направлении", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что эстакаду возводят в рамках строительства участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Грайвороновской до Шоссейной улицы.
В свою очередь, руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что проект предусматривает строительство дорог протяженностью 10,4 километра, в том числе эстакады основного хода ЮВХ через Волгоградский проспект и эстакад – съездов.
"Южный участок МСД соединит шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, улицу Подольских Курсантов, Липецкую, Дорожную улицы, Симферопольское и Варшавское шоссе и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", – отметил он.
Загрутдинов добавил, что южный участок скоростного диаметра обеспечит транспортной связью ВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО.
Ранее сообщалось, что участок Московского скоростного диаметра от Шоссейной улицы до улицы Полбина готов на 70%. По словам Бочкарева, на участке возводятся две эстакады, которые свяжут скоростной диаметр со строящимся дублером Люблинской улицы.
Кроме того, ожидается, что четыре искусственных сооружения введут в эксплуатацию на участке Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе до конца 2022 года. Уже готовы два путепровода, две эстакады и два моста. По словам Бочкарева, эстакада от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе станет одной из самых длинных в Москве.
Участок МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД готов почти на 50% – Бочкарев
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