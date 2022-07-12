Участок скоростного диаметра от Шоссейной улицы до улицы Полбина готов на 70%

07:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишина
Участок Московского скоростного диаметра от Шоссейной улицы до улицы Полбина готов на 70%, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, на участке возводятся две эстакады, которые свяжут скоростной диаметр со строящимся дублером Люблинской улицы. В настоящее время идет армирование пролетных строений обеих эстакад.
В свою очередь, гендиректор главного подрядчика и проектировщика нескольких участков Московского скоростного диаметра АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что длина эстакады заезда с дублера Люблинской улицы на скоростной диаметр в сторону МКАД составит 130 метров, а протяженность съезда со скоростного диаметра на дублер – 220 метров.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность участка МСД между Грайвороновской и Шоссейной улицами оценивается в 30%. По его словам, уже возведены 43 опоры полуторакилометровой эстакады основного хода МСД, которая пройдет над Люблинской улицей, Курским направлением Московской железной дороги, Волгоградским проспектом и Шоссейной улицей, связав Нижегородский район и Печатники.
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