Участок скоростного диаметра между Грайвороновской и Шоссейной улицами готов почти на 30%

14:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строительная готовность участка Московского скоростного диаметра между Грайвороновской и Шоссейной улицами оценивается в 30%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, уже возведены 43 опоры полуторакилометровой эстакады основного хода МСД, которая пройдет над Люблинской улицей, Курским направлением Московской железной дороги, Волгоградским проспектом и Шоссейной улицей, связав Нижегородский район и Печатники.
Бочкарев добавил, что строительство эстакады ведется без остановки движения транспорта. Он пояснил, что надвижка пролетного строения ведется одновременно на трех участках: над Курским направлением МЖД, Волгоградским проспектом и над улицей Шоссейной. Смонтировано свыше 10 тысяч тонн металлоконструкций – порядка 35% от общего объема работ.
Генеральный директор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, в свою очередь, напомнил, что общая протяженность участка составляет 10,4 километра, там строятся пять эстакад. Он подчеркнул, что готовы 12 из 16 опор эстакады левоповоротного съезда со скоростного диаметра на Волгоградский проспект в сторону области протяженностью более 500 метров.
Глава инжинирингового холдинга уточнил, что строители возвели 14 из 15 опор эстакады левоповоротного съезда с Волгоградского проспекта на основной ход МСД по направлению к Каширскому шоссе. Он сообщил, что работы по переустройству кабельных линий на участке выполнены более чем наполовину.
Ранее Бочкарев рассказал, что четыре искусственных сооружения введут в эксплуатацию на участке Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе до конца 2022 года. На сегодняшний день готовы уже два путепровода, две эстакады и два моста. Он добавил, что эстакада от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе станет одной из самых длинных в Москве.
Участок МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД готов почти на 50% – Бочкарев
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