Две эстакады и два моста построят на участке МСД в этом году – Бочкарев

15:41
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
До конца года на участке Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе введут в эксплуатацию четыре искусственных сооружения, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, проект этого участка МСД предусматривает возведение и реконструкцию 22 километров дорог, в том числе 10 искусственных сооружений. На сегодняшний день готовы уже два путепровода, две эстакады и два моста.
"До конца этого года планируется ввести еще четыре транспортных сооружения – две эстакады и два моста через реки Яузу и Лихоборку", – пояснил Бочкарев.
Он рассказал, что эстакада от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе станет одной из самых длинных в Москве. Протяженность эстакады основного хода составит 2,4 километра. Вторая строящаяся эстакада обеспечит съезд с проспекта Мира на МСД в сторону Сельскохозяйственной улицы.
Также строится пешеходный переход в районе станции МЦК Ботанический сад. Там идут работы по устройству пароизоляции покрытия тоннельной части перехода, а также дождевой и кабельной канализации.
Ранее в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщали, что участок МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД готов на 49%. В настоящий момент рабочие занимаются обустройством инженерных сетей, а также возводят искусственные сооружения и ведут строительство основного хода трассы. План работ на участке предполагает строительство 11,3 километра дорог, в том числе путепровода, эстакады и тоннеля, который будет проложен под железнодорожными путями Павелецкого направления.
До этого заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала текущего года город заключил 52 договора дорожного строительства. Общая площадь новых объектов транспортной инфраструктуры составит 58 гектаров.
Новую магистраль в столице назовут Московский скоростной диаметр
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