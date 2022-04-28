Участок МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД готов на 49% – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД построен на 49%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что в настоящий момент рабочие занимаются обустройством инженерных сетей, а также возводят искусственные сооружения и ведут строительство основного хода трассы. Вице-мэр пояснил, что план работ на участке предполагает строительство 11,3 километра дорог, в том числе путепровода, эстакады и тоннеля, который будет проложен под железнодорожными путями Павелецкого направления.

По словам Сергея Собянина, принявшего решение об объединении Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд в единый скоростной диаметр, новая магистраль позволит существенно разгрузить крупные дороги и улучшить экологическую обстановку в городе.

"Это другая транспортная реальность. Это разгрузка МКАД, Третьего транспортного кольца, огромного количества дорог, которые идут на юге, востоке, севере нашей столицы и сегодня наиболее перегружены. Это и другая экология – на 20% уменьшение вредных выбросов, потому что нет перепробега, такого количества пробок и так далее", – подчеркнул мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала текущего года город заключил 52 договора дорожного строительства. Общая площадь новых объектов транспортной инфраструктуры составит 58 гектаров.

