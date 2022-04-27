В Москве создана совершенно новая транспортная система – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин рассказал о развитии столичного транспорта в эфире телеканала ТВЦ. По словам градоначальника, в Москве формируется новая транспортная система.

В частности, градоначальник указал на проект строительства Большой кольцевой линии метро, которая уже частично запущена.

"Мы запустили эти станции не так давно, но уже ими пользуется (хотя кольцо еще не замкнулось) более полумиллиона людей каждый день. Это практически столько же, сколько и на МЦК. То есть БКЛ уже перебивает все прогнозы по пассажиропотоку", – заявил Собянин.

Мэр выразил надежду на то, что новая кольцевая линия будет преимущественно достроена в 2022 году с выходом на пусконаладочные работы в 2023 году.

Также Сергей Собянин затронул тему строительства станций и линий Московских центральных диаметров. Он назвал электропоезда, которые проходят по Москве, фактически наземным метро – число пассажиров на этом виде транспорта выросло на 40 процентов.

В Москве разрабатывается и новая магистраль для автомашин – Московский скоростной диаметр. В готовом виде он позволит добираться от Южного Бутова до платной дороги на Санкт-Петербург за 40 минут без единого светофора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году планируется завершить строительство Северного дублера Кутузовского проспекта.