Собянин: строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершится в 2023 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2023 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на магистрали.

"В Москве развернута еще одна большая стройка, важная, очень интересная. От Молодогвардейской развязки до Северного обхода Одинцова и до "Сити" строится новая платная магистраль. Это первая платная магистраль в городе, которая строится полностью за счет инвестора", – сообщил мэр.

По его словам, в рамках проекта возводится порядка 20 километров дорог. Треть из объектов – это эстакады, путепроводы и мосты.

"Сегодня уже стройка приобретает видимый масштаб, около трети денег проинвестировано. И надеемся, что основные работы в следующем году будут завершены. Получим новую магистраль от МКАД до "Сити", – подчеркнул Собянин.

Он рассказал, что, когда откроется Северный дублер, от МКАД до ММДЦ "Москва-Сити" можно будет доехать за 7–8 минут, сейчас же на такой путь уходит не менее 30 минут.

Строительная готовность новой магистрали составляет 28%. Работы на Северном дублере Кутузовского проспекта стартовали в 2019 году. Новая шестиполосная вылетная магистраль пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Молодогвардейской и далее выйдет на Северный обход Одинцова в Московской области.

Предусмотрено строительство двух подземных пешеходных переходов – в районе железнодорожных станций Рабочий Поселок и Фили. Для минимизации влияния будущей магистрали на окружающую застройку трассировку Северного дублера проложили вдоль железнодорожных путей первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1).

В настоящее время продолжаются перекладка инженерных коммуникаций, строительство основных искусственных сооружений, устройство эстакад на примыкании к Молодогвардейской транспортной развязке и другие работы.

Ранее Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров. Также намечено строительство трех новых и реконструкция семи существующих железнодорожных станций. В их числе – станции Тимирязевская и Окружная МЦД-1, Печатники и Марьина Роща МЦД-2, а также Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок, Очаково и Минская будущего четвертого диаметра.

Также в текущем году будет обновлен парк общественного транспорта: в город поставят 450–500 электробусов, 50–100 трамваев, 336 вагонов метро и 400 вагонов пригородных поездов. В Красной Пахре построят крупнейший в Европе автопарк для электробусов.

