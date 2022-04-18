Новую схему работы касс начнут тестировать в столичном метро в мае

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В столичном метро в мае начнется тестирование новой схемы работы касс, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Так, в одном вестибюле станции "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро откроют окна сервисного обслуживания для пассажиров подземки и наземного транспорта, а в другом – обычные кассы.

"Так, в одной очереди не окажутся люди, которым нужна консультация по вопросам транспорта, и пассажиры, оплачивающие проезд. При этом в метро будет больше точек для обслуживания. В случае успешного тестирования и популярности услуги масштабируем проект на большее число станций метро с двумя вестибюлями", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что в столичный транспорт поступили первые карты "Тройка" с отечественными чипами. Уточнялось, что обновленные карты начнут тестировать в общественном транспорте. Впоследствии полностью российские "Тройки" будут продавать в кассах метро.

По словам Ликсутова, разработки в области отечественных чипов стартовали еще три года назад, сейчас Москва полностью обеспечена технологиями. Он также добавил, что к концу 2022 года появится более современный чип для транспортной и банковской сфер.

