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Транспорт

09:12

Билетная система на базе карты "Тройка" заработала в Томской области

транспортрегионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Томской области заработала билетная система на базе транспортной карты "Тройка", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Томская область – 19-й регион, где мы запустили нашу билетную систему. Теперь пассажиры могут выбрать для оплаты в общественном транспорте карту "Тройка", любую банковскую карту и наличные", – говорится в сообщении.

Жители региона уже могут оплатить проезд новым способом на автобусных маршрутах № 5 и 150.

"Жители получили возможность оплачивать проезд "Тройкой" во всех городах, где уже действует наша билетная система. Сейчас идет первый этап тестирования. После него совместно с регионом будет принято решение о запуске билетной системы и на других маршрутах", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В России до конца 2022 года планируют увеличить число регионов, где можно будет оплатить проезд картой "Тройка". Ожидается, что в число новых участников программы войдут Воронеж, Пермь, Орел и Ростов.

По информации Дептранса, благодаря "Тройке" регионы могут цифровизировать транспорт, анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку и создать свои тарифы.

Ликсутов отмечал, что применение единой карты "Тройка" становится удобным для россиян процессом, поскольку помогает экономить в путешествиях. Кроме того, сама инициатива соответствует транспортной стратегии страны до 2030 года.

Москвичам рассказали, в каких регионах появится карта "Тройка"

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