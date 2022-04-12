В Москве расширили период продажи билетов на междугородние автобусы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве увеличили сроки ранней продажи билетов на междугородние автобусы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Теперь билет на междугородний автобус можно купить за 2,5 месяца – это очень удобно для пассажиров, которые предпочитают заранее планировать поездки", – заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее купить проездной документ можно было только за месяц до даты выезда.

В настоящий момент билеты на междугородние автобусы продаются в кассах автовокзалов и автостанций, а также на станциях метро "Павелецкая", "Орехово" и "Саларьево". Дополнительно продажа осуществляется через приложение "Метро Москвы" для iOS и Android.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета изучить вопрос сдерживания роста цен за проезд в общественном транспорте в России. Отчет по данному поручению должен быть предоставлен до 15 июля.